Меркель прокоментувала російську агресію в Азовському морі

Сьогодні відбулася телефонна розмова канцлера Німеччини з президентом Петром Порошенком.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила занепокоєння ескалацією російської агресії із застосуванням зброї і повідомила, що робитиме все для деескалації.

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Про це вона заявила під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

"Петро Порошенко проінформував про брутальний акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, в тому числі запровадження режиму воєнного стану. Ангела Меркель висловила занепокоєння ескалацією російської агресії із застосуванням зброї і повідомила, що робитиме все для деескалації", - зазначив речник.

За словами Цеголка, президент заявив про неприйнятність агресивних дій Росії і закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів.

Співрозмовники скоординували дії щодо підготовки до Європейської Ради, яка відбудеться в Брюсселі у грудні.

Також було домовлено продовжити українсько-німецькі консультації для вирішення ситуації.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ "Дон" протаранив український рейдовий буксир – всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, на відстані близько 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликає позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.