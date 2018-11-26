У ВР зареєстровано законопроект про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану"

Текст законопроекту наразі є недоступним.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" (№ 9338).

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Відповідна інформація міститься на офіційному сайті парламента. Автором законопроекту є президент України.

Наразі текст проекту закону є недоступним.

Питання має розглянути Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир – всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.