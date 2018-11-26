У Порошенка пояснили деякі пункти введення воєнного стану

Радник президента Юрій Бірюков озвучив деякі пункти введення воєнного стану в Україні.

Розглядається введення воєнного стану на всій території України, а не на окремих територіях.

Про це повідомив радник президента Юрій Бірюков в ефірі телеканалу "Прямий", передає "Ліга".

За його словами, розглядається також мобілізація ресурсів держави для допомоги армії. У разі введення воєнного стану не будуть застосовані всі норми, обмеження і заборони, передбачені законом, уточнив він.

Наприклад, у примусовій трудовій повинності, за словами Бірюкова, зараз немає потреби, як і в обмеженні свободи слова.

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"Мало хто здогадується і знає, що ось зараз військові перевезення на залізниці не стоять у пріоритеті. Не поодинокі випадки, коли військові підрозділи по кілька днів чекають від "Укрзалізниці" банальних вагонів. Воєнний стан ставить у пріоритет військові перевезення", – пояснив він.

Бірюков у себе в Facebook наголосив, що "це вимушений крок, який всіляко намагалися уникнути з 2014 року.

"Введення режиму воєнного стану - крок важкий та з наслідками, він потребує ювелірного підходу. На нього зважилися. Чи потрібно нам зараз внутрішньо мобілізуватися? Так. Чи потрібно скасувати вибори - категорично ні", - уточнив Бірюков.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

У ВМС повідомили, що, малий БРК "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу" захоплені і буксируються, а малий БРК "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік Керченської протоки 6 українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб для створення умов по відсічі збройної агресії.

Голова ВР Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту за агресії Російської Федерації поблизу Керченської протоки сьогодні, 26 листопада, на 16:00.