У Путіна цинічно описали атаку Росії на кораблі ВМС України

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, «умиротворення відбулося», коли російські прикордонники «умиротворили порушників державного кордону РФ».

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з нападом російських прикордонників на українські військові кораблі не потребує умиротворення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заклик державного секретаря США Майка Помпео провести прямі переговори між Україною і РФ для врегулювання ситуації в зв'язку з нападом і захопленням українських кораблів.

«Ситуація не потребує умиротворення. Умиротворення відбулося вже позавчора, коли наші прикордонники умиротворили порушників державного кордону РФ. Якщо я не помиляюся, сьогодні буде суд. Ось і все умиротворення - тут нічого умиротворяти», - сказав Пєсков.

За його словами, є порядок проходження суден і військових кораблів, який не раз використовувався українською стороною.

«Існує певний режим комунікації при проходженні - тому тут немає жодних проблем. Нічого умиротворяти», - додав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили в полон. За різними даними, всього в полон було захоплено 23 або 24 українці.

27 листопада президент України Петро Порошенко і держсекретар США Помпео провели телефонну розмову і скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки.

Також було оприлюднено заяву Помпео, в якій він закликав Порошенка і Путіна до прямого контакту для врегулювання ситуації із захопленням російськими силовиками українських суден і членів екіпажів.