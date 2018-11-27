"Наслідки шаленого тиску": у ВМС прокоментували "свідчення" захоплених Росією українських військових

"У 2014 році в Криму частина наших людей побувала в застінках ФСБ РФ і чудово розуміє тиск та заходи впливу, що окупанти здійснюють під час допитів", - додали у відомстві.

Військово-Морські Сили ЗС України з розумінням ставляться до так званих свідчень українських військовослужбовців, незаконно захоплених Росією у Керченській протоці, адже методи роботи спецслужб РФ ні для кого не є секретом.

Про це йдеться в офіційній заяві ВМС ЗС України. "У 2014 році в Криму частина наших людей побувала в застінках ФСБ РФ і чудово розуміє тиск та заходи впливу, що окупанти здійснюють під час допитів. На відео - наші військові. Ми добре знаємо цих хлопців. Зараз вони зовсім інші, і кожен може побачити наслідки шаленого тиску на них. Але, це наші люди. Вони діяли законно, згідно норм міжнародного морського права й чинних договорів", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ яких областях України вводиться воєнний стан – карта

Україна вживає усіх можливих зусиль для визволення військових з полону, в тому числі долучаючи до цього світову спільноту.

Як повідомлялося, раніше ФСБ РФ оприлюднила відео так званих свідчень українських військовослужбовців. Член екіпажу військового катеру «Нікополь» Андрій Драч на відео заявив, що українські кораблі зайшли в «територіальні води Росії».

Командир однієї з військових частин ВМС Володимир Лісовий на відео говорить про те, що «свідомо ігнорував» запити з боку РФ та усвідомлював, що «дії українських суден чинять провокацію».