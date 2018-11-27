Порошенко підписав указ про скорочення тривалості дії воєнного стану в Україні

У новому рішенні РНБО термін дії воєнного стану зменшується з 60 до 30 діб, а також передбачається, що він триватиме з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію нового рішення Ради національної безпеки і оборони "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні".

Відповідний указ № 392/2018 опубліковано на президентському сайті.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні", - йдеться в документі.

Згідно з рішенням РНБО, опублікованим разом з указом президента № 392, пункт 3 попереднього рішення РНБО щодо введення воєнного стану, уведеного в дію указом президента № 390, викладається в такій редакції: "Запропонувати президентові України ввести з 14.00 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 30 діб – до 14.00 26 грудня 2018 року".

У свою чергу у прес-службі РНБО пояснили, що відповідно до пропозицій Воєнного кабінету в 00.00 26 листопада відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було прийнято рішення "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні". РНБО внесла пропозицію президенту ввести воєнний стан в країні з 14.00 26 листопада 2018 року строком на 2 місяці (до 14.00 26 січня 2019 року). Відповідний указ президента був внесений 26 листопада до Верховної Ради України.

Після обговорення в парламенті цього питання та консультацій президент прийняв рішення про скорочення строків запровадження воєнного стану до 30 діб, про що публічно поінформував громадян України.

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Рішенням РНБО від 26 листопада була підтримана ініціатива президента і внесені зміни до попереднього рішення ради. У зв’язку з цим був підготовлений новий указ президента України № 392/2018 про введення воєнного стану строком на 30 діб (відповідно, з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня).

Під час обговорення закону "Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (№ 9338) Порошенко погодився обмежити застосування дії указу 10-ма областями, про що заявив у своєму виступі у Верховній Раді України.

Закон, ініційований президентом України, з урахуванням внесених ним пропозицій, був підтриманий 276 народними депутатами.

Таким чином, зауважили у прес-службі РНБО, відповідно до закону "Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (№9338), ухваленого парламентом 26 листопада, воєнний стан в Україні введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів буде опублікований 28 листопада в парламентській газеті "Голос України".