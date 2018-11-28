Закон про введення воєнного стану в Україні набув чинності

Воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Закон про введення військового стану на 30 діб набув чинності. Президент Петро Порошенко підписав закон об 11.30 у середу, 28 листопада".

Офіційний друкований орган Верховної Ради України близько 15-ї години 28 листопада оприлюднив закон України про затвердження указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указ президента України про введення воєнного стану в Україні.

Ним вводиться в дію рішення Ради національної безпеки України про військове становище з 14:00 26 листопада на 30 днів - до 14:00 26 грудня 2018 року.

Зазначимо, що закон вступив в силу після підписання спікером парламенту Андрієм Парубієм і президентом Петром Порошенком і публікації в «Урядовому кур'єрі». З цього моменту вступив в дію також і указ президента, який є частиною цього закону

Президент України Петро Порошенко заявив, що закон не передбачає можливості для президента продовжити термін дії воєнного стану без згоди парламенту.

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Згідно з оприлюдненим законом, воєнний стан вводиться з 14:00 26 листопада терміном на 30 діб до 26 грудня 2018 року.

Воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

У період дії воєнного стану часткова мобілізація оголошується Президентом України в терміни та в обсягах згідно з погрозами національної безпеки і оборони України.

Що змінюється з введенням воєнного стану

Згідно із законом України «Про правовий режим воєнного стану», в регіонах створюються адміністрації, до складу яких входять військові, які наділяються повноваженнями цивільної влади – військовослужбовці отримують такі ж повноваження, як, наприклад, поліція.

Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади президентом за пропозицією Генерального штабу ЗСУ або відповідної обласної державної адміністрації.

Військові забезпечують правопорядок самостійно або із залученням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування. Якщо в регіоні починаються активні бойові дії, то влада повністю перекладається на військове командування та військові адміністрації.

Під час дії воєнного стану громадян можуть чекати певні обмеження їхніх традиційних (конституційних) прав і свобод. Хоча президент запевнив, що буде вдаватися до цього тільки в разі гострої потреби, якщо війська РФ почнуть інтервенцію на материкову частину України.

Отже, можливі обмеження та обов'язки під час воєнного стану:

Трудова повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами. Це означає, що в разі необхідності вас можуть притягнути до робіт для забезпечення або зміцнення обороноздатності України. Такими роботами можуть бути, наприклад, участь в організації захисних споруд. Багато українців вже знайомі з подібним досвідом – у серпні 2014 року після вторгнення на Донбас регулярних російських військ тисячі людей у багатьох містах України рили окопи, брали участь у виготовленні маскувальних сіток тощо.

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Відчуження майна або його використання. У тимчасове користування можуть взяти вашу машину або підселити у вашу квартиру когось з військових, що більш імовірно при оголошенні мобілізації та суттєвого загострення ситуації.

Введення комендантської години. У населених пунктах можуть ввести обмеження на право перебувати на вулиці або в публічних місцях. Досвід прифронтових міст на Донбасі показує, що такий варіант можливий у разі активних бойових дій.

У населених пунктах можуть встановити особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. У вас можуть перевірити документи і оглянути ваші речі.

Мирні збори, мітинги, демонстрації та інші масові заходи на період дії воєнного стану забороняються.

Забороняється діяльність політичних партій та громадських організацій, діяльність яких спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

Таким чином, фактично будь-яка діяльність організацій сепаратистського спрямування та інших любителів «російського світу» стає поза законом.

Військовозобов'язані можуть змінювати місце проживання лише з дозволу військового комісара

Якщо ви володієте зареєстрованим зброєю, її можуть вилучити на деякий час.

У разі загрози життю або здоров'ю людей, військові адміністрації можуть здійснювати евакуацію населення і матеріальних і культурних цінностей у разі загрози їх пошкодження або знищення.

Які права українців не можуть бути обмежені під час воєнного стану

В умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною другою статті 64 Конституції України, а саме:

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Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Стаття 59. Кожен має право на професійну юридичну допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути кримінально покарані, поки його вина не буде доведена в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.