ВР проголосувала за введення воєнного стану з 26 листопада – Турчинов

Перед голосуванням у парламенті за закон про затвердження указу президента щодо введення воєнного стану в Україні зазначалося, що йдеться про запровадження воєнного стану з 09.00 28 листопада.

Воєнний стан в Україні запроваджено з 14:00 26 листопада.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі секретаря Ради безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

"Дата початку воєнного стану у постанові, за яку проголосувала Верховна Рада, - 26 листопада 14:00", - повідомив Турчинов.

Як йдеться у пояснювальній записці до доопрацьованого законопроекту "Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні", оприлюдненій на сайті Верховної Ради, главі державі "запропоновано ввести в Україні з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року воєнний стан".

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Крім того, на сайті парламенті у додатку до указу президента зазначається, що глава держави постановляє "ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року".

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (№9338). Дата запровадження воєнного стану не озвучувалася, але перед голосування зазначалося, що йдеться про введення воєнного стану з 09.00 28 листопада.