Росія хоче окупувати Азовське море - Порошенко

Росія прагне створити загрозу промисловим центрам України - Бердянську та Маріуполю, заявив Порошенко.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія хоче окупувати Азовське море і на це був спрямований акт агресії проти українських кораблів в районі Керченської протоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час зустрічі з активом Чернігівської області.

Порошенко наголосив, що напад та захоплення українських кораблів Росією відбулися в нейтральних водах в Чорному морі.

«Це відбулося за наказом із Москви, санкціоновано. Для чого? Щоб вбити наших воїнів. Для чого це робиться? Перше – це окупація Азовського моря, не пускати туди українські кораблі: ні військові, ні цивільні», - зазначив президент.

За його словами, Росія прагне створити загрозу промисловим центрам України -Бердянську та Маріуполю, а також перешкоджати експорту і залишити людей без роботи.

«А вже потім внаслідок військової операції з’єднати окупований Крим та окупований Донбас», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранені, 24 члени екіпажів потрапили у полон. Усі вони заарештовані так званим "судом" у Криму.

Сьогодні, 28 листопада, на засіданні Кабінету міністрів уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що сім'ям взятих у полон Росією українських моряків необхідна допомога для оплати послуг адвокатів. У відповідь прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав відповідне доручення.

Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини щодо необхідності захисту і звільнення моряків.