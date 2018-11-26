Україна готує заяву до ЄСПЛ через захоплення Росією українських моряків

Про це заявив заступник Міністра юстиції України - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених Російською Федерацією.

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Про це у своєму Facebook заявив заступник Міністра юстиції України - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

"Секретаріат Уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини Мін'юсту готує заяву до ЄСПЛ, відповідно до Правила 39 Регламету Суду, щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених вчора Російською Федерацією", - написав він, пообіцявши надати додаткові подробиці згодом.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.