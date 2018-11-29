Путін хоче "приєднати" ще частину України - Порошенко

Очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією, каже президент.

Події 25 листопада у Азовсько-Керченській акваторії показують агресивні наміри президента Росії Володимира Путіна приєднати ще частину української території.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild, передає "Українська правда".

"Наш флот дотримується міжнародного права. У нас є всі докази на столі, всі бачать, що це російські солдати напали на наш флот", - сказав він.

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"Ми повинні були реагувати після цього акту агресії, і тому я ухвалив воєнний стан в деяких регіонах, тому що ми повинні захищати нашу країну. Це як у 2014 році: Путін хоче приєднати ще одну частину України, він поводиться так само, як і тоді", - розповів Порошенко.

Президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: відтоді, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Всі 24 моряки, які перебували на суднах, потрапили у полон. Троє з них поранені.

Усі українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх обвинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).