Тепер необхідно дочекатись погодження та прийняття положення про міністерство.

В Україні зареєстрували Міністерство у справах ветеранів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала міністр у справах ветеранів, екс-член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони Ірина Фріз.

«Міністерство у справах ветеранів України зареєстровано! Код ЄДРПОУ 42657144. Наступний крок - погодження та прийняття положення про міністерство», - написала вона.

«Сьогодні, на етапі створення Міністерства у справах ветеранів, ми маємо великий кредит довіри від ветеранської спільноти. І це є найцінніший вклад в роботу майбутнього відомства. Адже саме ветеранські організації де-факто вже виконували левову частину завдань, які мала б виконувати державна установа», - відзначила Фріз.

Міністр нагадала, що саме ветеранські організації захищали інтереси ветеранів та відстоювали їх права.

«Також, не очікуючи фактичного запуску відомства, ми будемо активно співпрацювати за всіма напрямками, які знайшли підтримку у ветеранів або, які потребують нашої взаємодії», - підкреслила Фріз.

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Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення щодо створення Міністерства у справах ветеранів України.

Міністр з питань ветеранів Ірина Фріз зазначила, що штатна структура міністерства складатиметься з 325 осіб.

22 листопада Верховна Рада за поданням уряду призначила народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів, після чого, згідно із законодавством, припинила її депутатські повноваження.

27 лютого парламент ухвалив постанову «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства у справах ветеранів – центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни» (№ 7505). Згідно з постановою, уряд на базі Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції мав створити Міністерство у справах ветеранів.

23 березня в уряді заявили, що планують протягом місяця створити дане відомство.

6 вересня президент Петро Порошенко висловлював сподівання, що найближчим часом уряд та Верховна Рада ухвалять рішення щодо створення Міністерства у справах ветеранів.