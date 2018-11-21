Гройсман визначився з кандидатурами на посади міністра фінансів і міністра у справах ветеранів

За підсумками консультацій з парламентською коаліцією прем'єр-міністр вирішив спрямувати подання до Верховної Ради.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує Верховній Раді затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів і призначити Ірину Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"За підсумками консультацій з парламентською коаліцією та, керуючись нормами законодавства, прем'єр-міністр прийняв рішення спрямувати до Верховної Ради подання на призначення на посаду міністра фінансів Оксани Маркарової, яка наразі виконує обов’язки міністра. Також Гройсман пропонує призначити Ірину Фріз, яка наразі є народним депутатом, міністром у справах ветеранів", - йдеться у повідомленні.

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Також, як додали в прес-службі уряду, прем'єр запропонував депутатам розглянути подану раніше заяву Тараса Кутового про його звільнення за власним бажанням з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Довідка. 27 лютого парламент ухвалив постанову «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства у справах ветеранів – центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни» (№ 7505). Згідно з постановою, уряд на базі Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції мав створити Міністерство у справах ветеранів.

23 березня в уряді заявили, що планують протягом місяця створити дане відомство.

6 вересня президент Петро Порошенко висловлював сподівання, що найближчим часом уряд та Верховна Рада ухвалять рішення щодо створення Міністерства у справах ветеранів.