Порошенко заявив, що від скасування виборів в Україні виграє тільки Путін

Порошенко підкреслив, що російський президент ніколи не буде вирішувати хто буде президентом України.

Президент Петро Порошенко заявив, що якщо через закон про воєнний стан в Україні будуть скасовані вибори, то від цього виграє тільки президент РФ Володимир Путін.

Як передає прес-служба глави держави, про це Порошенко заявив в інтерв’ю Sky News.

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«Маю дві погані новини для пана Путіна. Перша: російський президент ніколи не буде вирішувати хто буде Президентом України. Це рішення прийме Український народ», - заявив він.

Глава держави зауважив, що впевнений і довіряє українському народу.

«Друга: якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Знаєте хто це? Це пан Путін», - додав президент.

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях низки областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.