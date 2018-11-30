Порошенко розповів, коли відбудеться Об’єднавчий собор українських православних церков

Учасники об’єднавчого собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної української церкви, який отримає томос про автокефалію.

Президент України Петро Порошенко заявив, що об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться в першій половині – середині грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час засідання ради регіонального розвитку Хмельницької області.

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«Вчора Синод Константинопольської матері-церкви ухвалив надзвичайне та історичне рішення про скликання об’єднавчого православного собору в Україні. Дату його проведення незабаром оголосить патріарх Варфоломій. Я можу вже зараз сказати, що він відбудеться в середині грудня, а може – в першій половині грудня», - заявив він.

За словами Порошенка, учасники об’єднавчого собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної української церкви.

Порошенко зауважив, що обраному предстоятелю буде вручено томос про автокефалію.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.