Порошенко: залишився лише один крок до завершення створення незалежної церкви в Україні

Українські православні ієрархи мають провести об’єднавчий Собор, обраному предстоятелю Вселенським патріархом буде вручено томос про автокефалію.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що залишився лише один крок до завершення процесу створення незалежної православної церкви в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в зверненні президента до українського народу.

«Сьогодні на священному Синоді Вселенського патріархату ухвалені історичні рішення про створення автокефальної української православної церкви. Схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві», - сказав Порошенко.

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«Томос – це грамота про нашу духовну незалежність. Українська церква стає однією з 15 самостійних православних церков, з яких складається вселенське православ’я. Держава для цього вже все зробила, що могла і мусила зробити», - заявив він.

Порошенко відзначив, що переговори тривали не один рік. «Все від нього залежне вчинив і Вселенський патріархат, і Вселенський престол», - зауважив глава української держави.

Порошенко підкреслив, що «залишився лише один крок до завершення процесу – тепер вже нашим православним ієрархам належить зібратися і провести об’єднавчий Собор, обраному предстоятелю випаде честь отримати томос із рук Вселенського патріарха».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 29 листопада, Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Патріарх Варфоломій незабаром оголосить дату проведення об’єднавчого Собору українських православних церков.