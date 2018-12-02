Україна очікує зміни Польщею закону про Інститут нацпам'яті

"Присутність в законі тільки українського чинника створює ситуацію вибірковості. Це нікому не на користь", - написав Клімкін.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна очікує на остаточне схвалення в Польщі змін у закон про Інститут національної пам'яті країни.

Про це він написав у Twitter. "На історію треба дивитися чесно, без політичних окулярів. Ми до цього готові. І самі, і з нашими польськими друзями. Очікуємо остаточного схвалення змін у закон "Про інститут нацпам'яті". Присутність в законі тільки українського чинника створює ситуацію вибірковості. Це нікому не на користь", - написав міністр.

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Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі виступив за корекцію скандального закону про Інститут національної пам'яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів і штрафи, тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.