Голова МЗС Польщі виступив за зміну скандального закону про заборону "бандерівської ідеології"

15:30, 09 червня 2018
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США засудили рішення президента Польщі підписати закон / фото flickr.com/photos/lplewnia

Міністр закордонних справ Польщі виступив за корекцію скандального закону про Інститут національної пам'яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів і штрафи та тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Про це він заявив у бесіді з RMF FM, передає "Європейська правда". Міністр заявив, що приєднується до позиції віце-прем'єра Польщі Говина, який наполягає на необхідності негайної корекції закону.

"Я думаю, що так, з цією думкою слід погодитися. Віце-прем'єр Ярослав Говін зустрічається з політиками в США та Ізраїлі і розуміє, що це рішення необхідно, щоб ми тут позначили наше становище, тому що, як і раніше, існує певна недовіра і занепокоєння з приводу цієї ситуації", - заявив Чапутович.

Дипломат зазначив, що закон є проблемою для відносин Польщі з США та Ізраїлем.

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У той же час він підкреслив, що закон Про інститут нацпам'яті не сприяє зростанню антисемістських настроїв у Польщі, тому що "їх немає".

Чапутович також висловив думку, що корекція закону може відбутися і без участі Конституційного суду, на розгляд якого президент Дуда направив законопроект.

"Прем'єр-міністр припускає, що він може діяти в іншому режимі. Оскільки Сейм є суверенним, він може прийняти поправки в цей закон", - сказав Чапутович.

Як відомо, у Польщі 1 березня вступив в силу закон про інститут національної пам'яті.

Цей документ передбачає кримінальне переслідування тих, хто буде "приписувати полякам злочини нацистів, зокрема буде вживати словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто буде заперечувати «злочини українських націоналістів, скоєні відносно громадян Польщі у період 1925-1950 рр. Прийняття цього закону викликало занепокоєння з боку України, США, Ізраїлю.

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Теги: #Польща#Інститут Нацпам'яті#заборона бандерівської ідеології