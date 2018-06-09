Голова МЗС Польщі виступив за зміну скандального закону про заборону "бандерівської ідеології"

Чапутович також висловив думку, що корекція закону може відбутися і без участі Конституційного суду, на розгляд якого президент Дуда направив законопроект.

Міністр закордонних справ Польщі виступив за корекцію скандального закону про Інститут національної пам'яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів і штрафи та тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Про це він заявив у бесіді з RMF FM, передає "Європейська правда". Міністр заявив, що приєднується до позиції віце-прем'єра Польщі Говина, який наполягає на необхідності негайної корекції закону.

"Я думаю, що так, з цією думкою слід погодитися. Віце-прем'єр Ярослав Говін зустрічається з політиками в США та Ізраїлі і розуміє, що це рішення необхідно, щоб ми тут позначили наше становище, тому що, як і раніше, існує певна недовіра і занепокоєння з приводу цієї ситуації", - заявив Чапутович.

Дипломат зазначив, що закон є проблемою для відносин Польщі з США та Ізраїлем.

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У той же час він підкреслив, що закон Про інститут нацпам'яті не сприяє зростанню антисемістських настроїв у Польщі, тому що "їх немає".

Чапутович також висловив думку, що корекція закону може відбутися і без участі Конституційного суду, на розгляд якого президент Дуда направив законопроект.

"Прем'єр-міністр припускає, що він може діяти в іншому режимі. Оскільки Сейм є суверенним, він може прийняти поправки в цей закон", - сказав Чапутович.

Як відомо, у Польщі 1 березня вступив в силу закон про інститут національної пам'яті.

Цей документ передбачає кримінальне переслідування тих, хто буде "приписувати полякам злочини нацистів, зокрема буде вживати словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто буде заперечувати «злочини українських націоналістів, скоєні відносно громадян Польщі у період 1925-1950 рр. Прийняття цього закону викликало занепокоєння з боку України, США, Ізраїлю.