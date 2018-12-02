Порошенко розповів про "ігнор" від Путіна після нападу на українських моряків

За словами Порошенка, коли стався напад на українські кораблі у Керченській протоці, він негайно доручив зв’язатися з Путіним.

Після акту агресії Росії у Чорному морі російський президент Володимир Путін не відповів на запит Петра Порошенка на пряму телефонну розмову у будь-якому форматі.

Читайте такожБлок Меркель в Бундестазі прийняв жорстку заяву про агресію РФ в Азовському морі

Про це глава української держави повідомив в інтерв’ю France 24, передає Українська правда. За словами Порошенка, коли стався напад на українські кораблі у Керченській протоці, він негайно доручив зв’язатися з Путіним.

"На жаль, досі Путін не відповів на мій запит на пряму телефонну розмову у будь-якому форматі – у двосторонньому, у "нормандському", за участі американських партнерів тощо", - повідомив Порошенко.

За його словами, російська сторона відмовляється від прямих телефонних переговорів.

Він додав, що РФ "брутально порушила міжнародне право не лише атакою на українських військових, не лише закриттям Керченської протоки, намагаючись заблокувати все Азовське море, що де-факто є спробою окупації Азова".

"Нагальна вимога всього світу – негайно звільніть українських моряків і кораблі", - зазначив президент.

Порошенко підкреслив, що Росія обстріляла і захопила українські кораблі та моряків у нейтральних водах Чорного моря.

На питання, які наміри має президент РФ Путін, Порошенко зазначив: "Напевно, я не та людина, яка може коментувати абсолютно непередбачувані дії пана Путіна. ... Ніхто у світі не розуміє".

Він додав, що санкції "є мотивацією, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів, досягти деескалації ситуації і прибрати російські війська з України".