Порошенко відкинув звинувачення Путіна у провокуванні ситуації в Керченській протоці

Президент Петро Порошенко наголосив, що наразі на кону стоять суверенітет та територіальна цілісність України.

Президент України Петро Порошенко відкинув звинувачення президента РФ Володимира Путіна у провокуванні ситуації в Азовському морі, внаслідок якої РФ захопила в полон українських військових моряків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він сказав в інтерв’ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera, коментуючи на прохання видання заяви Путіна, який назвав українську сторону та особисто главу Української держави винними у провокуванні інциденту на морі для відволікання уваги українців від падіння популярності президента та перенесення дати президентських виборів.

«Не існує жодних доказів того, що це моя спроба навмисно спровокувати кризу для впливу на виборчий процес. Тут зовсім не стоїть питання моєї популярності напередодні голосування. На жаль, наразі на кону суверенітет та територіальна цілісність України. Єдиний вихід із ситуації – Путін має піти з нашої землі та залишити нас у спокої», - заявив Порошенко.

За його словами, росіяни тримають напоготові сотні літаків та танків поблизу кордону з Україною.

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«Наші вимоги добре відомі, ми їх сформулювали спільно з Францією та Німеччиною. Ми закликаємо до дотримання Мінських угод, щоб гарантувати стале припинення вогню. Закликаємо, щоб «блакитні шоломи» ООН, як миротворчі сили, зайняли буферну зону в окупованих регіонах. Закликаємо до звільнення наших полонених», - сказав президент.

Він підкреслив, що замість того, аби позитивно відповісти на заклики України, Москва вирішила посилити напругу.

«Вперше, з часів початку агресії у 2014 році, російські солдати, не ховаючись, діють серед білого дня на наших захоплених територіях з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату», - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".

28 листопада Путін заявив, що Порошенко організував «провокацію» у Керченській протоці.

"Це, безумовно, провокація, організована чинною владою, думаю, і президентом чинним, напередодні президентських виборів в Україні в березні наступного року. Рейтинг чинного президента знаходиться десь на п'ятій сходинці, й у нього є шанси не вийти у другий тур, тому потрібно щось робити, щоб ситуацію загострити і створити непереборні перешкоди для його конкурентів, насамперед з опозиції", - заявив Путін.

За словами президента РФ, в Азовському морі стався "прикордонний інцидент - не більше".