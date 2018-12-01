Меркель попросила Путіна звільнити українських моряків

За словами Путіна, це питання буде вирішуватися "судом". У Кремлі заявили, що питання про посередництво з боку західних країн не обговорювалося і таке посередництво навряд чи можливо.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася в Буенос-Айресі з президентом Росії Володимиром Путіним і провела з ним приватну бесіду.

Представник канцлера Стефан Зайберт повідомив журналістам, що обидва лідери говорили про конфлікт в Сирії та напруженість у відносинах між Росією і Україною повідомляє "Радіо Свобода".

Представник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Меркель попросила Путіна звільнити захоплених Росією українських моряків, але, за словами Путіна, це питання буде вирішуватися "судом".

Читайте такожТрамп і Путін зможуть зустрітися тільки після звільнення Росією українських моряків та суден – Помпео

За словами Пєскова, питання про посередництво з боку західних країн у пошуках вирішення нинішньої кризи між Києвом і Москвою не обговорювалося і таке посередництво навряд чи можливо.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада Меркель закликала Путіна до діалогу в зв'язку з нападом російських військових на українські судна в Керченській протоці. Глава німецького уряду підкреслила необхідність зниження напруженості в Азово-Чорноморському регіоні.