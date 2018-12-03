Лідери трьох фракцій пропустили 50% голосувань Ради за чотири роки - КВУ

В інших голів фракцій показники голосувань вищі, однак також далекі від максимуму.

Лідери трьох парламентських фракцій: «Опозиційного блоку», «Батьківщини» і Радикальної партії, пропустили 50% голосувань у Верховній Раді за чотири роки її роботи.

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Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ). Організація, яка проаналізувала роботу Верховної Ради VIII скликання, нагадала, що за чотири роки у парламенті відбулося понад 15 тис. голосувань.

«Із них Вадим Новинський («Опозиційний блок») взяв участь лише в 8% голосувань, пропустивши 14 тис. голосувань… Юлія Тимошенко («Батьківщина») взяла участь в 26% голосувань (пропущено 11 тис. голосувань)… Олег Ляшко (РПЛ) взяв участь в 51% голосувань, пропустивши 7 тис. голосувань», – йдеться в повідомленні КВУ.

В інших голів фракцій показники голосувань вищі, однак також далекі від максимуму, заявляють в організації. Зокрема, голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк взяв участь у 72% голосувань, голова «Народного Фронту» Максим Бурбак – 72%, керівник фракції БПП Артур Герасимов – 81%.

Показники присутності на засіданнях Верховної Ради у лідерів фракцій є вищими, аніж показники їхніх голосувань, що свідчить про політизованість цього питання, кажуть у КВУ. Так, за даними письмової реєстрації Новинський був присутній на 73% засіданнях за чотири роки, Тимошенко – 79%, Ляшко – 85%, Березюк – 80%, Бурбак – 94%, Герасимов – 93%.

30 листопада у КВУ повідомляли, що лише 217 народних депутатів за чотири роки роботи Верховної Ради взяли участь принаймні у половині голосувань (натискали «за», «проти» чи «утримався»), тобто, голосували більш-менш систематично.

Парламентські вибори в Україні, на яких буде обраний склад Верховної Ради IX скликання, мають відбутися у жовтні 2019 року.