Порошенко сьогодні внесе до ВР законопроект щодо місцевих виборів в областях, де запроваджено воєнний стан

Спікер наголосив, що у майже 40 новостворених ОТГ в областях, де введено воєнний стан, проведення виборів під загрозою зриву.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що сьогодні президент Петро Порошенко внесе до парламенту законопроект, який має врегулювати питання проведення місцевих виборів на територіях, де введено воєнний стан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час погоджувальної ради.

Спікер нагадав, що, згідно із законом про правовий режим воєнного стану, забороняється проводити будь-які вибори, в тому числі місцеві вибори і вибори в об’єднаних територіальних громадах, на територіях, де введено воєнний стан.

Так, наголосив Парубій, у майже 40 новостворених ОТГ в областях, де введено воєнний стан, проведення виборів під загрозою зриву.

Голова ВР повідомив, що провів з цього приводу консультації з президентом, головою Центральної виборчої комісії та представниками фракцій парламенту, попросивши їх визначитися в цьому питанні.

«Моє особисте переконання полягає в тому, що парламент має розв’язати цю проблему і призначити вибори у громадах в областях, де діє воєнний стан», - наголосив спікер.

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Так, він підкреслив необхідність юридично впорядкувати можливість проведення виборів в ОТГ та проміжних місцевих виборів.

«Під час консультацій було узгоджено, що президент України сьогодні внесе відповідний законопроект, який врегульовує цю юридичну обставину», - повідомив Парубій і висловив сподівання, що парламент розгляне цей законопроект на поточному пленарному тижні та ухвалить його.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Центральна виборча комісія затвердила рекомендації про скасування виборів в ОТГ у 10 областях, де запроваджено воєнний стан. Йдеться про 45 перших та 7 додаткових виборів, призначених на 23 грудня, а також про 19 проміжних виборів, які мали відбуватися впродовж найближчих тижнів.