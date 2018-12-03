Усі замовники та організатори вбивства Гандзюк встановлені - Луценко

Катерина Гандзюк стала жертвою саме через свою антикорупційну діяльність, наголосив генпрокурор.

Слідство встановила всіх замовників вбивства громадської активістки, керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив в інтерв'ю ICTV, запис якого оприлюднила на сторінці у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Генпрокурор наголосив, що ця справа важлива з огляду на те, що Гандзюк, яка була достатньо відомою громадською активісткою, стала жертвою саме через свою антикорупційну діяльність.

За словами Луценка, є "кілька десятків версій цього злочину, але слідство сходиться на тому, що знайдено основну версію і основний мотив". "І ми бачимо мотив - це активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем місцевої влади. І всі, хто замовив це вбивство, хто його організовував, нами встановлені", - сказав генпрокурор.

"В цьому процесі вже оголошено про підозру помічнику одного з народних депутатів і думаю, що найближчим часом ми оголосимо ще ряд підозр, які остаточно покажуть коло осіб, причетних до замовлення, організації і виконанню цього злочину", - сказав Луценко.

Читайте такожВбивство Гандзюк: в Херсонській облраді запевняють, що Мангер не втік, а знаходиться у відпустці

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю.

За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних - Миколу Новікова - у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під вартою утримують Сергія Торбіна і Микиту Грабчука, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів.

4 листопада Гандзюк померла. 5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

5 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що гроші за напад на Гандзюк підозрюваному у замовленні злочину Торбіну нібито передавав Ігор Павловський - помічник народного депутата від "БПП" Паламарчука.

Сам Паламарчук назвав «маячнею» звинувачення у його можливій причетності до замаху на активістку. Він також заявив, що звільнив Павловського.

12 листопада суд до 3 грудня арештував Павловського. За даними СБУ, він підозрюється у співучасті у вбивстві Гандзюк.