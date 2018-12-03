Усі замовники та організатори вбивства Гандзюк встановлені - Луценко
Слідство встановила всіх замовників вбивства громадської активістки, керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк.
Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив в інтерв'ю ICTV, запис якого оприлюднила на сторінці у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.
Генпрокурор наголосив, що ця справа важлива з огляду на те, що Гандзюк, яка була достатньо відомою громадською активісткою, стала жертвою саме через свою антикорупційну діяльність.
За словами Луценка, є "кілька десятків версій цього злочину, але слідство сходиться на тому, що знайдено основну версію і основний мотив". "І ми бачимо мотив - це активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем місцевої влади. І всі, хто замовив це вбивство, хто його організовував, нами встановлені", - сказав генпрокурор.
"В цьому процесі вже оголошено про підозру помічнику одного з народних депутатів і думаю, що найближчим часом ми оголосимо ще ряд підозр, які остаточно покажуть коло осіб, причетних до замовлення, організації і виконанню цього злочину", - сказав Луценко.
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Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.
Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю.
За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних - Миколу Новікова - у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під вартою утримують Сергія Торбіна і Микиту Грабчука, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів.
4 листопада Гандзюк померла. 5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.
5 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що гроші за напад на Гандзюк підозрюваному у замовленні злочину Торбіну нібито передавав Ігор Павловський - помічник народного депутата від "БПП" Паламарчука.
Сам Паламарчук назвав «маячнею» звинувачення у його можливій причетності до замаху на активістку. Він також заявив, що звільнив Павловського.
12 листопада суд до 3 грудня арештував Павловського. За даними СБУ, він підозрюється у співучасті у вбивстві Гандзюк.