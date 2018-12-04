Порошенко: російська система пропаганди дуже схожа на «геббельсівську»

Глава держави порадив українським студентам не дивитись російське телебачення.

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна протистоїть російській пропаганді, що схожа за своїми методами на «геббельсівську».

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Як повідомили у прес-службі глави держави, на зустрічі зі студентами Івано-Франківщини Порошенко подякував за підтримку пріоритетів, які є визначними для державотворення.

«Чи може бути держава без мови? Ні. Це колос на глиняних ногах, якого дуже легко знищити. Чи може бути держава без армії? Ні. Якби ми були членом Воєнного союзу, ще б так сяк… А коли ми віддали ядерну зброю і нічого не отримали навзаєм. Будапештський меморандум виявився папірцем. І армію розкрали і знищили. Саме існування нашої української держави виявилося під питанням. Не просто під загрозою. Навіть під питанням», - зазначив Порошенко.

«І з чого має починати президент? Захищати мову, захищати армію і побудувати церкву. Що я і робив. Я дуже дякую українському нардові, що він це підтримав», - сказав він.

Порошенко, відповідаючи на питання, як Україні протидіяти масштабній пропагандистській антиукраїнській кампанії, що розв’язана Росією, адже вона використовує методи пропаганди, схожі на ті, які використовувалися пропагандистом нацистів Йозефом Геббельсом, погодився із таким порівнянням. «Система пропаганди росіян дуже подібна, на жаль», - сказав президент.

«Все, що можна зруйнувати, будь-які системи, які базуються на західних цінностях – у Росії наче кістка в горлі. Саме тому зараз ми всі об’єднуємося, для того щоб протистояти унікальній політиці дезінформації. Коли використовуються демократичні стандарти для того, щоб зруйнувати демократію», - додав Порошенко.

«І це проблема, яка зараз стоїть перед усім західним світом, включаючи Україну. І ми маємо з цим боротися», - наголосив він.

Глава держави нагадав про заборону трансляції в Україні російських пропагандистських каналів, а також російських соціальних мереж. «Ми будемо співпрацювати, в тому числі і через створення спеціальних трастових фондів, які будуть запроваджувати певні заходи для боротьби з російською пропагандою», - зазначив він.

Президент звернувся до студентів: «Не дивіться російських каналів. Нічого там правильного не буде».

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що тексти для МЗС Росії пишуть на російських пропагандистських каналах.