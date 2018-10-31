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Клімкін розповів, як російські пропагандисти пишуть тексти для Лаврова та Захарової

10:58, 31 жовтня 2018
Політика
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Павло Клімкін / REUTERS

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Про це міністр написав на своїй сторінці в Twitter. На думку Клімкіна, російська сторона «котиться до своєї окремої реальності». Він підкреслив, що ця реальність відрізняється від реальності західних країн, а також «всього адекватного світу».

«Раніше в МЗС Росії писали тексти для пропагандистських каналів, тепер ці канали пишуть тексти для МЗС», — заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, США виділили 40 мільйонів на протидію російській пропаганди.

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Теги: #Лавров#Клімкін#пропаганда#Захарова