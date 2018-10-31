Клімкін розповів, як російські пропагандисти пишуть тексти для Лаврова та Захарової

На думку Клімкіна, російська сторона «котиться до своєї окремої реальності».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що тексти для МЗС Росії пишуть на російських пропагандистських каналах.

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Про це міністр написав на своїй сторінці в Twitter. На думку Клімкіна, російська сторона «котиться до своєї окремої реальності». Він підкреслив, що ця реальність відрізняється від реальності західних країн, а також «всього адекватного світу».

«Раніше в МЗС Росії писали тексти для пропагандистських каналів, тепер ці канали пишуть тексти для МЗС», — заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, США виділили 40 мільйонів на протидію російській пропаганди.