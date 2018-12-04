НАТО готує комплексну відповідь на дії Росії проти України в районі Керченської протоки – Помпео

За словами держсекретаря США, колективним зобов’язанням Європи та світу є позбавлення Росії спроможності продовжувати порушувати базові норми міжнародного права.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що НАТО готує комплексну відповідь на дії Росії проти України в районі Керченської протоки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Помпео повідомив журналістам за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Альянсу та міністрів закордонних справ України та Грузії у Брюсселі.

«Дві речі є дуже чіткими за результатами засідання, яке ми провели разом з українським міністром закордонних справ: цілковита єдність в тому, що дії Росії були протизаконними і неприйнятними та стримування (Росії – УНІАН) має бути відновлено», - заявив він.

За словами держсекретаря, колективним зобов’язанням Європи та світу є позбавлення Росії спроможності продовжувати порушувати базові норми міжнародного права.

Помпео закликав Росію негайно повернути захоплених українських моряків.

«Ми колективно розроблятимемо набір відповідей, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка є неприйнятною», - заявив держсекретар США.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".