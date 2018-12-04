НАТО фіксує збільшення концентрації військ Росії на кордонах з Україною впродовж останніх років

За словами представниці Альянсу, НАТО реагує на цю концентрацію військ та на провокативні дії Росії на різних рівнях.

НАТО фіксує збільшення концентрації російських військ на кордонах з Україною впродовж останніх років.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила посадова особа Альянсу в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

«Це те (збільшення концентрації військ на кордонах з Україною – УНІАН), що ми бачимо протягом останніх років з того часу, як Росія почала цю кризу із незаконної та неправомірної анексії Криму. Це те, на підставі чого НАТО і реагує на декількох рівнях», - сказала вона.

За її словами, реакція Альянсу була висловлена у деклараціях за результатами самітів у Брюсселі, Варшаві, Уельсі. «Де ми закликали Росію знизити свою концентрацію військ, але тенденція є такою (кількість військ збільшується – УНІАН)», - зауважила посадова особа Альянсу.

За її словами, НАТО розширило свою стратегію стримування та оборони і посилює передову присутність на східному фланзі. «НАТО також розширило свою присутність в Чорному морі, особливо протягом останнього року», - додала вона.

Також, за словами представниці Альянсу, НАТО продовжує моніторинг того, що відбувається в районі Керченської протоки.