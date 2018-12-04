ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити належну медичну допомогу захопленим українським морякам

Європейський суд з прав людини зобов'язав владу Російської Федерації забезпечити надання належної медичної допомоги захопленим українським морякам внаслідок нападу на українські судна у Керченській протоці.

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Як йдеться в повідомленні на сайті ЄСПЛ, суд розпорядився прийняти невідкладний тимчасовий забезпечувальний захід у новій міждержавній справі України проти Росії у зв'язку з подіями в Керченській протоці.

Зокрема, російська влада "має забезпечити, що буде призначена належна медична допомога захопленому українському воєнно-морському персоналу, який її потребує, і зокрема кожному, хто міг бути пораненим у воєнно-морському інциденті, що стався 25 листопада у Керченській протоці".

Український уряд звернувся до ЄСПЛ з терміновим запитом відповідно до правила 39 Регламенту суду в рамках нового міждержавного клопотання, поданого проти Російської Федерації.

Довідка УНІАН.Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".