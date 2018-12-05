Порошенко заявляє, що є всі передумови для проведення виборів в ОТГ

Президент нагадав, що вніс до парламенту проект змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на 23 грудня.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що є всі передумови для проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах.

Про це глава держави наголосив на Форумі місцевого самоврядування у Києві, повідомляє його прес-служба.

«Маємо, до речі, об’єктивно всі передумови для спокійного проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах, так само як для підготовки до офіційного старту президентських виборів», - зазначив Порошенко.

Він нагадав, що 3 грудня вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про внесення зміни до статті 28 закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року.

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Президент зауважив, що в цьому законі йдеться про те, щоб зробити виняток і провести голосування в низці новоутворених об’єднаних територіальних громад. Але, зауважив він, проведення цих виборів можливе в разі ретельного відпрацювання цього питання з Центральною виборчою комісією, юридичними службами, міжнародними партнерами України.

«Ключова позиція, що вибори мають бути вільними і викликали довіру у людей», - підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що в цілому по країні вже сформовано, за останніми даними, 874 об’єднані територіальні громади, 665 з яких отримали збільшену структуру дохідної частини та перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 28 листопада набув чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях 10 областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Воєнний стан запроваджено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії до 26 грудня.

29 листопада Центральна виборча комісія затвердила рекомендації про скасування виборів в ОТГ у 10 областях, де запроваджено воєнний стан. Йдеться про 45 перших та 7 додаткових виборів, призначених на 23 грудня, а також про 19 проміжних виборів, які мали відбуватися впродовж найближчих тижнів.