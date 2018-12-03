Росія різко збільшила чисельність військ вздовж кордону з Україною і в Криму – Порошенко

Україна здійснить передислокацію військових підрозділів для посилення оборони кордону.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Росія різко збільшила чисельність своїх військ вздовж кордону з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на форумі "70 років Загальної декларації прав людини: порядок денний для України".

"Україна вживає власних заходів для протистояння загрозі повномасштабного вторгнення Росії на українську територію. І коли хтось каже, що мали використовувати інші сухопутні шляхи для того, щоб перетягати із суходолу українські кораблі, що це означає, шановні політикани? Запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупації? Як далі ви будете торгувати українською землею?", - наголосив Порошенко.

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Президент заявив, що для захисту територіальної цілісності і незалежності держави запровадив воєнний стан у 10 прикордонних областях. Він наголосив, що це превентивний крок, який жодним чином не спрямований на згортання конституційних прав і свобод громадян.

"Ми маємо повну інформацію щодо різкого збільшення російських військ вздовж нашого кордону і в окупованому Криму. І всі можливості, що дає воєнний стан органам влади, будуть використані для посилення охорони державного кордону з Російською Федерацією та адміністративної межі з Автономною республікою Крим", - сказав Порошенко.

За його словами, відбудеться бойове злагодження бригад, які перебувають у відповідних таборах.

"Відбудеться передислокація відповідних підрозділів для посилення оборони кордону. Відбудуться військові навчання і в областях, де оголошений воєний стан, будуть проведені і навчальні збори з резервом першої черги", - повідомив Порошенко.