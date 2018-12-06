Порошенко дожився до постингу котиків у своєму Facebook (фото)
14:09, 06 грудня 2018Політика
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Це – перший пост про кота у стрічці Порошенка.
Фото кота уперше з'явилося на сторінці президента / фото facebook.com/petroporoshenko
Президент України Петро Порошенко опублікував на своїй офіційній сторінці у Facebook фото рудого кота.
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Світлина чотирилапого пухнастика з'явилася на сторінці президента вперше. Глава держави розповів, що кіт - перший "мешканець" гуртожитку нового зразка для військових у Старичах на Львівщині.
"Вітаю 125 військових й одного кота з новосіллям!", - написав Порошенко й опублікував знімки.
Раніше у мережі тролили Порошенка, який нібито став випадковим "гостем" на фотосесії молодят у Харкові.
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