Порошенко дожився до постингу котиків у своєму Facebook (фото)

Це – перший пост про кота у стрічці Порошенка.

Президент України Петро Порошенко опублікував на своїй офіційній сторінці у Facebook фото рудого кота. Читайте такожПорошенка "випадково" сфотографували у рейсовому літаку - летів як простий смертний (фото, відео) Світлина чотирилапого пухнастика з'явилася на сторінці президента вперше. Глава держави розповів, що кіт - перший "мешканець" гуртожитку нового зразка для військових у Старичах на Львівщині. "Вітаю 125 військових й одного кота з новосіллям!", - написав Порошенко й опублікував знімки. Раніше у мережі тролили Порошенка, який нібито став випадковим "гостем" на фотосесії молодят у Харкові.

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