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Порошенко дожився до постингу котиків у своєму Facebook (фото)

14:09, 06 грудня 2018
Політика
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Фото кота уперше з'явилося на сторінці президента / фото facebook.com/petroporoshenko

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Світлина чотирилапого пухнастика з'явилася на сторінці президента вперше. Глава держави розповів, що кіт - перший "мешканець" гуртожитку нового зразка для військових у Старичах на Львівщині.

"Вітаю 125 військових й одного кота з новосіллям!", - написав Порошенко й опублікував знімки.

Раніше у мережі тролили Порошенка, який нібито став випадковим "гостем" на фотосесії молодят у Харкові.

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Теги: #Порошенко#кіт