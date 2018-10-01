У мережі тролять Порошенка, який нібито став випадковим "гостем" на фотосесії молодят у Харкові (відео)

Користувачі мережі вважають, що Порошенко вирішив попіаритися на весіллі.

Ого! Гуляють весілля у Харкові, повз їде кортеж, зупиняється, з нього виходить ПАП, та вітає молодят!)) Усі в шоці, пп! pic.twitter.com/n6mYLm9SVR — Кардинал SoF (@sofnesk) September 30, 2018

Президент України Петро Порошенко під час перебування у Харкові нібито став випадковим "гостем" під час фотосесії молодят.

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Відео зустрічі опублікував користувач Twitter Кардинал SoF. "Ого! Гуляють весілля у Харкові, повз їде кортеж, зупиняється, з нього виходить ПОП (Петро Олексійович Порошенко - Ред.) й вітає молодят! Всі шоковані", - написав він.

"Окручує порохоботів перед виборами!", "Це все піар", "Вибивається в люди", "Вибори скоро", - пишуть у коментарях під цим записом.

Раніше в мережі з'явилася фотографія з президентом України Петром Порошенком, на якій він власноруч кладе валізу на полицю в рейсовому літаку з Лондона до Києва. Користувачі не залишилися байдужими до такого героїчного вчинку глави держави, як політ у звичайному літаку з простими людьми, й вирішили потролити президента, хто його критикував, а хтось захищав.