Депутати скасували люстрацію деяких військових

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 241 народний депутат із 297 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив один із авторів законопроекту Андрій Тетерук, ці зміни до закону діятимуть до того часу, доки не буде ухвалено основних змін до усього закону загалом.

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зазначив, що закон ухвалюється із врахуванням цього.

Водночас, під час обговорення законопроекту, лідер фракції “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко зазначив, що на засіданні керівників фракцій більшості було погоджено ухвалювати цей закон за умови, якщо він стосуватиметься особливого порядку призначення керівників, виключно військових підрозділів.

“Йдеться про Міністерство оборони, Генеральний штаб, Національну гвардію, Внутрішні Війська, а також Прикордонну службу”, - сказав Луценко і додав, що усі інші правоохоронні та інші органи не підпадають під дію цього закону.

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Крім того, депутат зазначив, що “президент має право призначати окремих посадових осіб військових підрозділів за поданням РНБО, узгодженим із профільним комітетом парламенту”.

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 січня, лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк у коментарі журналістам сказав, що зміни до закону про очищення влади щодо незастосування люстрації до деяких осіб вищого офіцерського складу - це “невеличка корекція для того, щоб ми забрали речення, яке говорить, що автоматичній люстрації не піддаються військові”.

“Вони піддаються люстрації, але внаслідок (рішення) спеціальної комісії. Це означає, що низка військових, які мають абсолютний авторитет, а були звільнені згідно з законом про люстрацію, автоматично зможуть повернутися на військову службу”, - сказав Березюк і додав, що йдеться фактично про поіменний список людей, з яким погоджується антикорупційні та громадські організації.

Депутат зауважив, що армії потрібні люди, які були професійними, але працювали в той період, який підпадає під люстрацію.