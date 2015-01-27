Рада попередньо ухвалила законопроект, який дозволяє їй визнавати організації терористичними

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 270 із 297 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

З голосу, за рішенням коаліції, було прийнято зміну, відповідно до якої Верховна Рада України визнає організації терористичними за поданням РНБОУ, але причетність окремих громадян до тих терористичних організацій має визначати суд.

Як відомо,в законопроекті, який був запропонований на розгляд парламенту, передбачалося, що Вищий адміністративний суд України мав визнавати організації терористичними.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визнання організацій терористичними” (реєстраційний номер 1840).

Законопроектом пропонується визначити порядок визнання організації терористичною.

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З метою визначення на законодавчому рівні порядку визнання організації терористичною, проектом закону пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України та законів України “Про боротьбу з тероризмом”, “Про Службу безпеки України”.

Зокрема, проектом закону пропонується доповнити Закон України “Про боротьбу з тероризмом” новою статтю 113, положення якої врегульовуватимуть питання визнання організації терористичною. Зокрема, передбачається внести зміни до пункту 1 частини першої статті 4 Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України”, передбачивши, що у тому разі, якщо терористична діяльність організації призвела до виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, така організація може бути визнана терористичною за рішенням РНБО.