Порошенко звільнив посла України у чотирьох країнах світу
15:22, 07 грудня 2018Політика
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Олександр Овчаров був послом у Сенегалі, Габоні, в Кот-д’Івуарі та у Ліберії.
Прошенко звільнив з посади Олександра Овчарова / фото senegal.mfa.gov.ua
Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Овчарова з посади посла України в Республіці Сенегал, у Габонській Республіці, в Республіці Кот-д’Івуар та у Республіці Ліберія.
Про це йдеться в указі №418/2018, розміщеному на сайті президента.
Овчаров був призначений на ці дипломатичні посади навесні 2016 року.
Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Порошенко звільнив свого постпреда у Криму.
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