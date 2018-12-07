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Порошенко звільнив посла України у чотирьох країнах світу

15:22, 07 грудня 2018
Політика
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Прошенко звільнив з посади Олександра Овчарова / фото senegal.mfa.gov.ua

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Овчарова з посади посла України в Республіці Сенегал, у Габонській Республіці, в Республіці Кот-д’Івуар та у Республіці Ліберія.

Про це йдеться в указі №418/2018, розміщеному на сайті президента.

Овчаров був призначений на ці дипломатичні посади навесні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Порошенко звільнив свого постпреда у Криму.

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Теги: #звільнення#Петро Порошенко#посол України