Порошенко звільнив посла України у чотирьох країнах світу

Олександр Овчаров був послом у Сенегалі, Габоні, в Кот-д’Івуарі та у Ліберії.

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Овчарова з посади посла України в Республіці Сенегал, у Габонській Республіці, в Республіці Кот-д’Івуар та у Республіці Ліберія.

Про це йдеться в указі №418/2018, розміщеному на сайті президента.

Овчаров був призначений на ці дипломатичні посади навесні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Порошенко звільнив свого постпреда у Криму.