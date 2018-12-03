Порошенко звільнив свого постпреда у Криму

Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади постійного представника у Криму.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Бориса Бабіна з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.

Відповідний указ №405/2018 від 2 грудня оприлюднено на сайті глави держави сьогодні.

"Звільнити Бабіна Бориса Володимировича з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, Бабін був призначений постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим 17 серпня 2017 року замість Наталії Попович, яку активісти громадянської ініціативи "Громадська рада з питань Криму" звинувачували в бездіяльності.