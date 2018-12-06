Полторак пояснив, чому українські моряки не стріляли у відповідь під час атаки росіян

Міністр оборони зазначив, що лише витримка моряків врятувала Україну від широкомасштабної агресії Росії.

Витримка українських моряків, яких полонили сили Російської Федерації у акваторії Керченської протоки, врятувала Україну від повномасштабної військової агресії Росії.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі телеканалу Прямий.

"Якщо б вони відкрили вогонь, я думаю, що навряд чи у нас сьогодні відбувалася би ця передача, і було би все по-іншому. Тому що Російська Федерація чекала і готувала цю провокацію", - сказав Полторак.

Міністр оборони зазначив, що лише витримка моряків врятувала Україну від широкомасштабної агресії Росії.

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"Тому що з тих перехватів, які ми бачимо, з перемовин, які велись між кораблями ФСБ Росії і Чорноморського флоту та нашими моряками, де вони ображали, де вони нахабно себе вели, де вони в кінці кінців застосували зброю, – тільки витримка спасла ситуацію від широкомасштабної агресії", - розповів Полторак.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".