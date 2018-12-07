Російський омбудсмен відвідала українських полонених у лікарні і заявила про хороші умови утримання
Уповноважена з прав людини при президенті РФ Тетяна Москалькова заявила про хороші умови утримання 3 поранених російськими прикордонниками в Керченській протоці українських військовослужбовців.
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Про це вона розповіла у своєму Instagram після відвідування українців у в лікарні при СІЗО "Матроська тиша".
За її словами, в Андрія Ейдера, Андрія Артеменка й Василя Сороки спостерігається "позитивна динаміка", вони мають усі необхідні ліки, а медики оцінюють їхній стан як поранення легкого ступеня тяжкості.
Вона стверджує, що українці не скаржаться на умови утримання – їх розмістили у чистих великих камерах із великими вікнами, їм надають «посилене харчування» і у них є можливість відкрити рахунки і придбати додаткові продукти харчування.
Також російський омбудсмен заявила, що полонені здійснюють переписку зі своїми рідними електронною поштою .
В СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключённым обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведёт переписку по электронной почте с родными и близкими. Более подробная информация о состоянии их здоровья и условиях содержания будет размещена на моем сайте позднее. #уполномоченный #правачеловека #москалькова #уполномоченныйпоправамчеловекаврф