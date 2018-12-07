Російський омбудсмен відвідала українських полонених у лікарні і заявила про хороші умови утримання

Російський омбудсмен заявила, що полонені здійснюють переписку зі своїми рідними електронною поштою.

Уповноважена з прав людини при президенті РФ Тетяна Москалькова заявила про хороші умови утримання 3 поранених російськими прикордонниками в Керченській протоці українських військовослужбовців.

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Про це вона розповіла у своєму Instagram після відвідування українців у в лікарні при СІЗО "Матроська тиша".

За її словами, в Андрія Ейдера, Андрія Артеменка й Василя Сороки спостерігається "позитивна динаміка", вони мають усі необхідні ліки, а медики оцінюють їхній стан як поранення легкого ступеня тяжкості.

Вона стверджує, що українці не скаржаться на умови утримання – їх розмістили у чистих великих камерах із великими вікнами, їм надають «посилене харчування» і у них є можливість відкрити рахунки і придбати додаткові продукти харчування.

Також російський омбудсмен заявила, що полонені здійснюють переписку зі своїми рідними електронною поштою .