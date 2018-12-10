Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Росією
Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» (№0206).
Про це глава держави повідомив у Twitter.
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада ухвалила закон «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», внесений президентом України.
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Законом припиняється з 1 квітня 2019 року дія Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією, учиненого 31 травня 1997 року в Києві та ратифікованого Верховною Радою 14 січня 1998 року.
У законі вказується, що припинення дії договору зумовлено збройною агресією Росії проти України, що становить істотне порушення цього договору.
Припинення дії договору звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.