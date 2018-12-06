У МЗС озвучили кількість чинних угод між Україною та Росією

МЗС на сьогодні опрацьовує денонсацію 43 угод між Україною та РФ.

Станом на сьогодні діючими є 314 угод між Україною та Російською Федерацією.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

Вона також зазначила, що із 2014 року між Україною та Росією було укладено 453 угоди.

"Але з початку збройної агресії та окупації Росією частини території нашої держави, за ініціативи МЗС розпочато процес інвентаризації договірно-правової бази, який триває дотепер. На сьогоднішній день українська сторона прийняла рішення про припинення або зупинення дії 48 двосторонніх угод та програм з РФ. Ми виконали всі процедури і прийняли рішення про припинення цих угод. Втім, рішення прийнято, але розірвання договорів - це тривалий процес", - повідомила Зеленко.

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Речник МЗС наголосила, що за дорученням президента міністерство наразі продовжує глибоку інвентаризацію договірно-правової бази з РФ.

"Станом на сьогодні діє 314 угод з Російською Федерацією... На розгляді МЗС перебуває понад 43 угоди, які підлягають денонсації", - сказала Зеленко.

Вона також додала, що договір про дружбу та співробітництво з РФ припиняє діяти у квітні 2019 року

"Внесення президентом проекту закону про припинення дії договору про дружбу і співробітництво з РФ означає виконання внутрішньо-державної процедури, необхідної для припинення дії договору вже з 1 квітня 2019 року", - зазначаила речник.

Також Зеленко уточнила, що припинення дії договору не вплине на зобов'язання РФ відповідно до міжнародного права.

"Тобто, РФ і Україна зберігають права та обов’язки виконання договору, що виникли в період його дії. Це означає, що Україна і надалі вимагатиме від РФ відповідальності за порушення норм договору. Зокрема, відновити територіальну цілісність України та відшкодувати ті збитки, які була нанесені його порушенням. Порушення договору з боку РФ залишаються порушеннями", - додала Зеленко.

Нагадаємо, сьогодні Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною та Росією.