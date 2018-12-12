НАБУ розраховує, що прокуратура клопотатиме про відсторонення Насірова

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що суд у справі екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, обвинуваченого у зловживання владою і службовому підробленні, триває. Залишилось зачитати ще 380 сторінок обвинувального акту.

Національне антикорупційне бюро України розраховує, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про відсторонення Романа Насірова у випадку його поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби.

Про це йдеться у дописі на сторінці Національного антикорупційного бюро України у Facebook.

"На останньому в цьому році засіданні у справі за обвинуваченням екс-голови ДФС у суддів не залишилося часу на зачитування обвинувального акту. Таким чином, цей рік завершується на 394 сторінці: до кінця залишилось зачитати ще 380", - йдеться у дописі.

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У НАБУ висловили сподівання, що цей процес "нарешті завершиться" наступного року, і суд зможе розпочати вивчення доказової бази. Наступне судове засідання відбудеться у Шевченківському райсуді Києва 10 січня 2019 року о 15:20, зазначається у дописі.

"Якщо ж так станеться, що раптом екс-очільник ДФС реально поновиться на своїй колишній керівній посаді, НАБУ розраховує, що САП клопотатиме про його відсторонення в кримінально-правовому порядку, адже ця особа обвинувачується у завданні багатомільйонних збитків державі", - підкреслили у Антикорупційному бюро.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.

17 січня 2018 року на той час міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Велика Британія підтвердила, що Насіров має британський паспорт.

11 грудня Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним рішення, яким Насірова було звільнено з посади голови ДФС. Сам Насіров зазначив, що очікує на рішення Кабінету міністрів, аби розпочати виконання обов’язків на посаді керівника ДФС.