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"Приступлю до обов'язків і буду працювати": Насіров розповів про плани продовжити роботу на посаді очільника ДФС

13:45, 12 грудня 2018
Політика
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Насіров запевнив, що в уряді вже є відповідне судове рішення / фото УНІАН

Відновлений судом на посаді голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров чекає рішення Кабінету міністрів, щоб приступити до виконання своїх обов’язків на цій посаді.

Про це він заявив в ефірі «112 Україна»

«Процедура наступна - відповідно до рішення (суду) я вже відновлений на посаді. Зараз потрібна формальна процедура, а саме рішення Кабміну для того, щоб я вступив в повноваження на посаді голови Державної фіскальної служби», - сказав він.

«Я очікую, що Кабмін це зробить сьогодні і щоб фактично сьогодні або завтра продовжити роботу на посаді (голови ДФС – УНІАН)», - додав Насіров.

Він зауважив, що рішення суду про відновлення його на посаді є обов'язковим для виконання.

Насіров запевнив, що в уряді вже є відповідне судове рішення і виконавче провадження на його виконання.

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«Уряд може теоретично вирішити оскаржити, але по-перше, вони повинні виконати рішення суду - це прописано в рішенні, і відновити мене на посаді», - додав він.

За словами Насірова, він витратить призначену судом компенсацію в 184 тис. грн на підтримку полоненим в РФ українським морякам.

«Я думаю, що ми ці гроші витратимо на якісь більш важливі потреби. Наприклад, на українських моряків, які перебувають у полоні. Я б із задоволенням оплатив роботу захисників, щоб підтримати хлопців, які потрапили в полон», - сказав він.

На запитання, приступить він до виконання обов'язків після відновлення на посаді глави ДФС, або відразу звільниться, Насіров відповів: "Приступлю до обов'язків і буду працювати".

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.

11 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним рішення, яким Насірова було звільнено з посади очільника ДФС.

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Теги: #ДФС#справа Насірова