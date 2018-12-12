"Приступлю до обов'язків і буду працювати": Насіров розповів про плани продовжити роботу на посаді очільника ДФС

Він зауважив, що рішення суду про відновлення його на посаді є обов'язковим для виконання.

Відновлений судом на посаді голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров чекає рішення Кабінету міністрів, щоб приступити до виконання своїх обов’язків на цій посаді.

Про це він заявив в ефірі «112 Україна»

«Процедура наступна - відповідно до рішення (суду) я вже відновлений на посаді. Зараз потрібна формальна процедура, а саме рішення Кабміну для того, щоб я вступив в повноваження на посаді голови Державної фіскальної служби», - сказав він.

«Я очікую, що Кабмін це зробить сьогодні і щоб фактично сьогодні або завтра продовжити роботу на посаді (голови ДФС – УНІАН)», - додав Насіров.

Він зауважив, що рішення суду про відновлення його на посаді є обов'язковим для виконання.

Насіров запевнив, що в уряді вже є відповідне судове рішення і виконавче провадження на його виконання.

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«Уряд може теоретично вирішити оскаржити, але по-перше, вони повинні виконати рішення суду - це прописано в рішенні, і відновити мене на посаді», - додав він.

За словами Насірова, він витратить призначену судом компенсацію в 184 тис. грн на підтримку полоненим в РФ українським морякам.

«Я думаю, що ми ці гроші витратимо на якісь більш важливі потреби. Наприклад, на українських моряків, які перебувають у полоні. Я б із задоволенням оплатив роботу захисників, щоб підтримати хлопців, які потрапили в полон», - сказав він.

На запитання, приступить він до виконання обов'язків після відновлення на посаді глави ДФС, або відразу звільниться, Насіров відповів: "Приступлю до обов'язків і буду працювати".

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.

11 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним рішення, яким Насірова було звільнено з посади очільника ДФС.