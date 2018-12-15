Єдина церква: в Софії Київській проходить об'єднавчий собор (онлайн-трансляція)

Тисячі прихильників автокефалії української церкви зранку зібрались на Софійській площі у серці столиці.

У Софійському Соборі проходить об'єднавчий собор, який має проголосити створення Автокефальної православної Церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля. Дивітися онлайн-трансляцію собору на УНІАН.

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Тисячі прихильників автокефалії української церкви зранку зібрались на Софійській площі у серці столиці. До Софії прибув і президент України Петро Порошенко.

За наявними даними, від УПЦ Київського патріархату будуть присутні 42 архієрея, і з ними відповідно по одному священику і мирянину, всього 126 делегатів.

Від УАПЦ підтвердили участь 12 єпископів і кожен привезе з собою священика та мирянина, тобто - 36 делегатів.

Від Московського патріархату підтвердили участь 10 єпископів і кожен зі священиком і мирянином. Загалом - 30 осіб.

За попередніми підрахунками (Екзархів Вселенського Патріарха) у соборі візьмуть участь: 64 архієрея, 64 священика і 64 мирянина, всього - 192 учасника Об'єднавчого собору.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.