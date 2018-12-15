Онуфрій втратив титул митрополита Київського і всієї України - Зоря

Титул предстоятеля Православної церкви - блаженніший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України.

Предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрій після Об'єднавчого собору офіційно втратив титул митрополита Київського і всієї України. Про це повідомив прес-секретар УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря, передає РБК-Україна. Читайте такожСтала відома офіційна назва нової церкви в Україні Зазначимо, цей титул тепер належить предстоятелю Православної церкви України Епіфанію. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви України, який отримає томос про автокефалію від Вселенського Патріарха Варфоломія. За інформацією представника УПЦ Київського патріархату архієпископа Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.

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