Як проходив Об'єднавчий собор у Києві, на якому створили нову українську церкву та обрали її голову (фото, відео)

Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на посаду предстоятеля єдиної української православної церкви.

У Софійському соборі в Києві у суботу, 15 грудня, відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков, на якому обрали голову єдиної помісної православної церкви в Україні.

Як проходив Об'єднавчий собор українських церков

Перед початком Собору в храмі Малої Софії була відслужена Божественна літургія, після чого відбулася реєстрація учасників Об'єднавчого собору.

Вони представляли три православні церкви, які нині існують в Україні - Українську православну церкву Київського патріархату, Українську автокефальну православну церкву та Українську православну церкву, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом.

На Об'єднавчий собор українських православних церков зареєструвалися як мінімум два архієреї УПЦ Московського патріархату: митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький), а також митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

Про це свідчать фотографії, розміщені в Facebook настоятелем храму святого великомученика Димитрія Солунського, головою відділу соціального служіння та благодійності Переяслав-Хмельницької та Білоцерківської єпархії УПЦ КП Богданом Тимошенком, який був присутній на Об'єднавчому соборі.

Тимошенко опублікував відповідні фотографії з написом: «Представники Московського патріархату реєструються на Об'єднавчий собор».

Президент України Петро Порошенко також прибув на Софійську площу, де зібралися тисячі людей в очікуванні рішень Об'єднавчого собору українських православних церков.

Він звернувся до учасників Об'єднавчого собору: "Звертаюся безпосередньо до всіх вас, учасників Собору, до ієрархів церков. Колосальна відповідальність у ці години лежить на вас. Держава зробила все, що могла. Тепер саме від вас і тільки від вас залежить майбутнє України, майбутнє нашої великої нації, наша свобода, наша державна і духовна незалежність від Росії".

Порошенко нагадав, що Вселенський патріархат своїм недавнім рішенням остаточно проголосив незаконною московську анексію Київської митрополії, здійснену ще в кінці XVII століття. "Ним було заявлено, що Російська православна церква не має канонічних прав щодо православної церкви в Україні. І що наша православна церква не має підпорядкування РПЦ", - додав президент.

Президент Петро Порошенко заявив, що, крім нього й церковних ієрархів, в засіданні Об'єднавчого собору українських православних церков брали участь екс-президент Віктор Ющенко і голова Верховної Ради Андрій Парубій.

У першому турі голосували всі присутні священнослужителі, незалежно від сану. У другому турі голос могли віддати лише єпископи. Про це розповів архиєпископ Дрогобицький УПЦ (КП) Яків.

"У другому турі митрополит Епіфаній переміг Симеона з перевагою приблизно 20 голосів", - зазначив він.

У центрі Києва на Софійській площі тисячі людей, які очікували завершення Об'єднавчого собору, гучними оплесками вітали звістку про створення єдиної помісної православної церкви в Україні.

Кого обрали предстоятелем нової церкви в Україні

Митрополит Переяславський та Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), ректор і професор кафедри біблійних та філологічних дисциплін Київської православної богословської академії Епіфаній обраний предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні.

Кандидатуру Митрополита Переяславського та Білоцерківського Єпіфанія висунув у четвер Архієрейський Собор УПЦ (Київського патріархату).

За інформацією з сайту Київської православної богословської академії, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (в миру Думенко Сергій Петрович) народився 3 лютого 1979 року в селі Волково Іванівського району Одеської області. Закінчив Київські духовну семінарію та академію. У 2006 – 2007 рр. навчався в Афінському національному університеті на філософському факультеті.

Доктор наук з богослів'я, професор, ректор Київської православної богословської академії, постійний член Священного синоду, член Вищої церковної ради Української православної церкви Київського Патріархату; намісник Свято-Михайлівського Видубицького монастиря м. Києва, настоятель академічного храму святого апостола і євангелиста Іоана Богослова.

Реакція на створення нової української церкви та обрання її голови

Президент Петро Порошенко заявив, що об'єднана і незалежна Українська православна церква - це церква без президента РФ Володимира Путіна і предстоятеля РПЦ Кирила.

"Сьогодні народилася нова об'єднана і незалежна Українська православна церква. Що це за церква? Це церква без Путіна. Це церква без Кирила. Це церква без молитви за російську владу і російське військо, яке вбиває українців. Але це церква з Богом і Україною", - наголосив Порошенко.

Також президент наголосив на важливості створення незалежної від РФ церкви, оскільки, за його словами, «там, де сьогодні махають російським кадилом, завтра б'ють російськими «Градами»».

Також Порошенко заявив, що разом з новообраним предстоятелем помісної церкви України Епіфанієм вирушить по томос про надання автокефалії церкви на Фанар (історичний район у Стамбулі, де розташована резиденція Вселенського патріархату).

У Російській православній церкві заявили, що вважають "канонічно нікчемним" Об'єднавчий собор, на якому обрали предстоятеля помісної православної церкви в Україні Єпіфанія.

В Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували участь своїх ієрархів в Об'єднавчому соборі 15 грудня. "Ми лише констатуємо, що вони перейшли в розкол, і повідомимо помісним церквам у диптиху канонічних єпископів України вони більше не значаться", — сказав Климент.

Трохи передісторії створення єдиної помісної православної церкви в Україні

11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.