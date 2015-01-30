Переговори в Мінську по Донбасу відбудуться сьогодні або завтра - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль на прес-конференції в Києві.

“Попередньо дійсно є домовленість про проведення засідання сьогодні-завтра”, - сказала вона.

За словами Зеркаль, зараз іде погодження документу, в основу якого ляже виконання Мінських домовленостей, зокрема відведення техніки і озброєнь.

Вона також зазначила, що МЗС України готове до засідання Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня президент України Петро Порошенко зустрівся з учасниками Тристоронньої контактної групи - спеціальним представником діючого голови ОБСЄ, послом Хайді Тальявіні, послом Російської Федерації в Україні Михайлом Зурабовим і президентом України в 1994-2005 роках Леонідом Кучмою.

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Глава держави закликав учасників Тристоронньої контактної групи невідкладно провести консультації з підписантами Мінських домовленостей, практичним результатом яких мають стати рішення про негайне припинення вогню і відведення важких озброєнь від лінії зіткнення, зафіксованої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року, фіксація конкретних часових рамок виходу сторін на вказану лінію; відновлення контролю України на неконтрольованих ділянках українсько-російського державного кордону в Донецькій і Луганській областях і введення постійного моніторингу на кордоні з боку ОБСЄ; розблокування питання надання постраждалим районам Донецької і Луганської областей товарів першої необхідності й гуманітарної допомоги, а також істотний прогрес у звільненні заручників і незаконно утримуваних осіб.

Того ж дня, за даними російських ЗМІ, ватажки терористичних організацій ДНР та ЛНР Денис Пушилін і Владислав Дейнего заявили, що готові взяти участь в зустрічі контактної групи в Мінську, яка анонсується на 30 січня.