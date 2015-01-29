Порошенко просить контактну групу терміново провести консультації з підписантами Мінських домовленостей

Як повідомляє прес-служба президента України, про це глава держави сказав під час зустрічі з учасниками Тристоронньої контактної групи - спеціальним представником Діючого голови ОБСЄ послом Хайді Тальявіні, послом Російської Федерації в Україні Михайлом Зурабовим та президентом України у 1994-2005 роках Леонідом Кучмою.

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У ході зустрічі відбувся детальний обмін думками щодо актуальних аспектів врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

Глава держави закликав учасників Тристоронньої контактної групи невідкладно провести консультації з підписантами Мінських домовленостей, практичним результатом яких мають стати рішення про негайне припинення вогню і відведення важких озброєнь від лінії зіткнення, зафіксованої у Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року, фіксація конкретних часових рамок виходу сторін на зазначену лінію; відновлення контролю України на неконтрольованих ділянках українсько-російського державного кордону в Донецькій і Луганській областях та запровадження постійного моніторингу на кордоні з боку ОБСЄ; розблокування питання надання постраждалим районам Донецької та Луганської областей товарів першої необхідності та гуманітарної допомоги, а також істотний прогрес у звільненні заручників та незаконно утримуваних осіб.