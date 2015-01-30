У МЗС озвучили умову проведення переговорів у «нормандському форматі» в Астані

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Вона можлива тільки, якщо буде прогрес в рамках Тристоронньої контактної групи”, - сказала Зеркаль.

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Як повідомлялося, 15 січня в столиці Казахстану Астані повинна була відбутися зустріч у "нормандському форматі", в якій мали взяти участь президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін. Однак зустріч була перенесена на невизначений час.

Сьогодні, 29 січня, в МЗС України заявили про попередню домовленість провести зустріч Тристоронньої контактної групи сьогодні-завтра.