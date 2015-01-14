МЗС: саміт в Астані відбудеться, коли РФ буде готова виконувати мінські домовленості
15:01, 14 січня 2015Політика
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Зустріч в Астані перенесли через те, що Росія не готова йти на «конструктивні кроки, які б дозволили досягти результату».
Кулеба сказав, коли відбудеться зустріч в Астані / www.radiosvoboda.org
Про це в ефірі радіо "Свобода" сказав посол з особливих доручень Мінінстерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба, коментуючи перенесення переговорів в Астані у «нормандському форматі».
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«Зустріч не скасована. Рано чи пізно цей саміт відбудеться і відбудеться він тоді, коли Російська Федерація і контрольовані нею терористи, будуть готові виконувати мінські домовленості», – сказав Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала президенту Росії Володимиру Путіну неодмінною умовою зустрічі в Астані у «нормандському форматі» дотримання мінських домовленостей.
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