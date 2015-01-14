МЗС: саміт в Астані відбудеться, коли РФ буде готова виконувати мінські домовленості

Про це в ефірі радіо "Свобода" сказав посол з особливих доручень Мінінстерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба, коментуючи перенесення переговорів в Астані у «нормандському форматі».

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«Зустріч не скасована. Рано чи пізно цей саміт відбудеться і відбудеться він тоді, коли Російська Федерація і контрольовані нею терористи, будуть готові виконувати мінські домовленості», – сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала президенту Росії Володимиру Путіну неодмінною умовою зустрічі в Астані у «нормандському форматі» дотримання мінських домовленостей.